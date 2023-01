Acusado pela morte de jovem em Planaltina é preso em Tocantins

O homem é acusado pelo feminicídio de Amanda Santos Pereira, de 23 anos e se escondia há cerca de um mês na casa de um irmão em TO

Após um mês de investigações, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde da última quarta-feira (18), Eliésio Carvalho Ribeiro. O homem é o principal suspeito pelo feminicídio da jovem Amanda Santos Pereira, de 23 anos, que ocorreu em dezembro de 2022 no Arapoanga em Planaltina-DF

A equipe da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina) com o apoio da Polícia Civil de Tocantins (PCTO), localizou e prendeu o suspeito em uma via pública no município de Araguaína em Tocantins. De acordo com as investigações, o acusado vinha se escondendo há algumas semanas na casa de um irmão.

Eliésio Carvalho Ribeiro foi preso pela morte

de Amanda Santos Pereira de 23 anos.

O crime ocorreu no dia 14 de dezembro do ano passado, na quadra 15/17M do Arapoanga, após Eliésio tentar ter relações sexuais com a vítima e a jovem ter recusado. Segundo apurado pela polícia, o suspeito convidou a vítima até a sua residência e lá teria oferecido cocaína à Amanda. Em seguida, Eliésio tentou ter relações sexuais com ela e diante da recusa iniciou-se uma discussão que acabou com a morte da jovem. Amanda foi encontrada sem vida com marcas de violência no pescoço em frente à residência do suspeito.

O acusado foi indiciado pela prática de homicídio qualificado pelo feminicídio contra Amanda e será transferido para o Distrito Federal nos próximos dias, onde ficará à disposição da Justiça.