Imagem de Ogum é queimada na Praça dos Orixás

Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso. Não é o primeiro ataque no local

A imagem do orixá Ogum foi queimada na Praça dos Orixás, em Brasília-DF, na quinta-feira (26). Quem visitou o local, conhecido como Prainha, nesta noite, encontrou cacos de vidro no chão e pedaços da escultura carbonizados.

Não se sabe quem vandalizou a imagem, que é declarada patrimônio imaterial do DF. A Polícia Civil (PCDF) foi acionada e vai investigar o caso. A suspeita é de ato de intolerância contra religiões de matriz africana.

Em nota, a Administração Regional do Plano Piloto lamentou e repudiou o ato. “A Administração Regional reforça seu compromisso com a preservação dos espaços culturais na cidade e informa que já está tomando as devidas providências para restauração do local, incluindo a reposição das imagens, e para impedir que estes atos de vandalismo e intolerância religiosa se repitam”, escreveu o órgão.

Não é a primeira vez que uma imagem é depredada no local. Em 2014, a escultura de Oxalá, entidade máxima do Candomblé, teve o braço serrado. No ano seguinte, a mesma estátua foi queimada. Na Prainha, há um espaço com 16 orixás desde 2000. De lá para cá, são comuns os ataques.