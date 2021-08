Ibaneis nomeia interino para a Secretaria de Saúde

Pasta tem passado por reviravoltas desde quinta-feira — Ibaneis chegou a dizer que ele mesmo assumiria o cargo de secretário

Um dia após a exoneração de Osnei Okumoto, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal tem novo secretário. O governador Ibaneis Rocha nomeou interinamente Artur Felipe Siqueira de Brito, então secretário-adjunto de Gestão em Saúde da pasta.

Artur Felipe (foto de destaque) é farmacêutico. Formado pela Universidade Católica de Brasília (UCB), o profissional está na Secretaria de Saúde desde 2016. Também já fez parte do Ministério da Saúde no governo de Michel Temer, durante pouco mais de um ano. Artur atualmente cursa mestrado em Gestão da Assistência Farmacêutica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Reviravoltas

A nomeação de Artur Felipe Brito, publicada em edição extra do Diário Oficial (DODF) desta sexta-feira (27), é mais uma reviravolta na Secretaria de Saúde. As mudanças tiveram início na quinta (26), quando foi anunciada a exoneração de Osnei Okumoto. Horas depois, Ibaneis havia definido que o médico ortopedista Alberto Aguiar Santos Neto assumiria a pasta. Contudo, Neto desistiu ainda no mesmo dia, alegando questões pessoais.

Ibaneis, então, decidiu que ele mesmo despacharia como secretário de Saúde do DF até encontrar um novo nome. Não havia necessidade de nomeação oficial do governador, pois, enquanto chefe de Executivo, ele é comandante de todas as secretarias do DF.

Porém, nesta sexta (27), Ibaneis deixou a missão para Artur Felipe de forma interina. O governador a cúpula da Saúde se reúnem para debater as mudanças.

Reunião desta sexta (27). Foto Renato Alves / Agência Brasília

Enquanto isso, Osnei Okumoto seguirá no governo. O farmacêutico foi nomeado presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, que cuida dos estoques de sangue do DF. Okumoto assume a cadeira que era ocupada por Bárbara de Jesus Simões.

É a segunda vez que ocorre a mesma mudança. Em março de 2020, Okumoto era secretário de Saúde, quando pediu para deixar o cargo. À época, Bárbara também era presidente da Fundação Hemocentro e acabou cedendo o cargo a Osnei. Depois, ele voltou à Saúde após escândalos envolvendo seu antecessor Francisco Araújo, e Bárbara retornou ao Hemocentro.