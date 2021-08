Mil lutadores em evento no Cruzeiro

Organizado pela Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu Desportivo (FBJJD), o campeonato vai até domingo (29), e reúne lutadores de categorias do infantil até o master

A partir de hoje, mais de mil atletas, de vários estados do Brasil, irão se reunir no Ginásio do Cruzeiro para o Circuito Brasiliense de Jiu-Jitsu. Organizado pela Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu Desportivo (FBJJD), o campeonato vai até domingo (29), e reúne lutadores de categorias do infantil até o master.



“Brasília necessita desse tipo de evento por se tratar de um polo nacional no ramo. A comunidade do Jiu Jitsu, aqui em Brasília, é muito grande. Somos mais de 20 mil praticantes”, afirma Kiko Santoro, presidente da FBJJD.



O evento é a primeira das duas etapas do Circuito Brasiliense que irá contar pontos para o campeonato brasileiro e para o Grand Slam de Abu Dhabi, que acontece em outubro. O número de inscrições esse ano, conforme compartilha o titular da entidade organizadora, representa um marco histórico. “Batemos o recorde de mil atletas, dentre eles projetos sociais, crianças carentes, idosos, veteranos…”, revela Kiko.



Hoje, ocorre a pesagem oficial, das 15h às 18h30. As disputas entre os atletas, por sua vez, serão no sábado (28), a partir das 9h, com as categorias de 16 anos a 45 anos no masculino, em todas as faixas. Conforme argumenta o presidente da Federação, o torneio representa, para os atletas, a manutenção da atividade e a esperança nos tempos atuais.



“Como atleta, eu sei a importância que esse tipo de evento tem na estima e bom rendimento dos atletas”, reforça o lutador número 1 do ranking mundial. As finais começam a partir das 16h, e serão transmitidas ao vivo pelo Instagram (@fbjjdoficial), Facebook e Youtube da federação. Já no domingo (29), também a partir das 9h e com finais a partir das 16h, será a das mulheres, além da categoria infantil no masculino e feminino.



Por estar sendo realizado em um período onde os protocolos de segurança da covid-19 ainda se fazem necessários, durante os três dias de competição haverá cobrança da apresentação do teste de covid-19 para os atletas, aferição de temperatura, controle na quantidade de pessoas, sendo permitida somente a presença de um acompanhante e um técnico por atleta, entre outras medidas.