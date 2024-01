IgesDF abre processo seletivo para contratação de profissionais

As inscrições para as ocupações de auxiliar de enfermagem, enfermeiro para hemodinâmica, médico cardiologista para UTI coronariana e médico nutrólogo poderão ser feitas até o dia 9 de janeiro

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) publicou, nesta quarta-feira (03), no Diário Oficial do DF (DODF), os editais para os processos de seleção simplificada para quatro cargos da saúde.

As inscrições para as ocupações de auxiliar de enfermagem, enfermeiro para hemodinâmica, médico cardiologista para UTI coronariana e médico nutrólogo poderão ser feitas até o dia 9 de janeiro através do site do Iges.

Para os cargos de médico é necessário graduação completa em medicina, comprovada por meio de diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); registro no Conselho Regional de Medicina Distrito Federal (CRM-DF), residência (com RQE) ou título de especialista em cardiologia ou nutrologia e experiência mínima de seis meses de atuação na especialidade. A jornada de trabalho é de 24 horas semanais e o salário é de R$ 14.617,01, mais benefícios.

Para o cargo de enfermeiro é necessário graduação completa em enfermagem, comprovada por meio de diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren-DF); e experiência como enfermeiro em atendimentos de hemodinâmica. A jornada de trabalho é de 36 horas semanais e o salário é de R$ 4.039,20, além de benefícios.

Para concorrer ao cargo de auxiliar de farmácia, é necessário ensino médio completo, experiência na área de atuação e conhecimentos em processos específicos. A jornada é de 40 horas ou 44 horas semanais e o salário é de R$ 1.428 ou R$ 1.570,80, respectivamente, além de benefícios.

O processo seletivo simplificado terá avaliação de conhecimentos (prova escrita), avaliação de competência e comprovação de títulos. O resultado será publicado em fevereiro.

As informações são da Agência Brasília