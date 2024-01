Enxurrada leva parte de ponte na Vila Cauhy

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desde o início de janeiro, já choveu mais de 80% do total esperado para todo o mês

As fortes chuvas da madrugada desta quarta-feira (03) causaram estragos em diversas regiões do Distrito Federal. Uma delas foi na Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante, que teve uma das suas pontes parcialmente destruída pela enxurrada.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desde o início de janeiro, já choveu mais de 80% do total esperado para todo o mês. Ao menos até amanhã (04), o Distrito Federal está em alerta laranja para chuvas intensas.

Mais cedo, a governadora em exercício, Celina Leão (PP), visitou a região e afirmou que o Governo do Distrito Federal (GDF) dará todo o apoio às famílias afetadas. “Nós estamos acompanhando a situação desde ontem. Muitas famílias perderam tudo, principalmente aquelas que estão muito próximas ao córrego”, afirmou.

Além da Vila Cauhy, pontos como Arniqueira e Ceilândia também sofreram com alagamentos em ruas e casas.

☔ #Chuva: Nas últimas 24h, até as 9h desta quarta-feira (3), o #DF teve registro de muita chuva❗ 🌧️ O grande volume de chuva causou transtornos e provocou estragos em vários pontos. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE No Núcleo Bandeirante, ruas e casas ficaram alagadas. Veja vídeos❗🎥: Reprodução. +👇 pic.twitter.com/3RtSSBggls — INMET (@inmet_) January 3, 2024