Lago Norte e Sol Nascente ficarão sem energia nesta quinta (04)

Alguns endereços das regiões do Lago Norte e do Sol Nascente/Pôr do Sol ficarão, temporariamente, sem energia nesta quinta-feira (04).

Segundo a Neoenergia Distribuição Brasília, a rede precisará ser suspensa para que os técnicos realizem os serviços de construção de rede em segurança.

Caso os serviços sejam finalizados antes dos horários previstos, a rede será reestabelecida sem aviso prévio.

Veja locais e horários:

Lago Norte

Horário: 9h às 15h;

9h às 15h; Locais: Chácara 27 do Balão do Torto, as chácaras 29 e 33 e o Trecho 2 do Núcleo Rural Boa Esperança II, além das chácaras 27, 30 e 34, Alto das Pedras, Darly, São Mateus e km 1 do Núcleo Rural Granja do Torto

Sol Nascente

Horário: 9h às 15h;

9h às 15h; Locais: Chácara 58/123-A e a Quadra 105