Iges-DF foi surpreendido com suspensão de fornecimento de refeições nos hospitais

Iges-DF diz que foi surpreendido, com a suspensão do fornecimento de refeições pela empresa Salutar nos hospitais, prejudicando paciente

Nesta terça-feira, 10, o Iges-DF informou que foi surpreendido, com a suspensão do fornecimento de refeições pela empresa Salutar nos hospitais, prejudicando empregados e pacientes das unidades.

Eles já retornaram às atividades temporariamente, porém estabeleceram prazo até as 13h para que a empresa realize o pagamento dos mesmos. A falta de pagamento entre a empresa e os empregados não têm relação com o Iges-DF, e que o contrato com a Salutar está com os pagamentos em dia.

A fim de não prejudicar os empregados do Instituto e os pacientes internados nas unidades hospitalares, o Iges-DF estuda juridicamente possibilidades de colaborar realizando o pagamento diretamente aos empregados.

A Salutar, empresa fornecedora vencedora de licitação para o fornecimento de refeições nas unidades do Instituto, informou que não pode realizar o pagamento aos empregados uma vez que sua conta bancária está bloqueada judicialmente, inviabilizando o pagamento direto aos empregados da empresa terceirizada.

É importante ressaltar que o Instituto vem tendo problemas com a empresa, no que diz respeito à qualidade dos serviços prestados e até mesmo dos alimentos fornecidos, entretanto, entende-se que o trabalhador deve ter seus direitos preservados, por isso estuda medidas cabíveis.

*Com informações da Agência Brasília