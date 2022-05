Kart que ocupava espaço irregular no Autódromo de Brasília é retirado

Segundo a Terracap, que é proprietária do Autódromo Internacional Nelson Piquet, onde funciona o kartódromo, a ideia é reformar o espaço

A empresa de kart que sublocava um espaço para 40 particulares no Autódromo de Brasília começou a ser retirada nesta segunda-feira, 09. A ação cumpre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e uma recomendação do Ministério Público, foi realizada pela Terracap, com apoio do DF Legal.

Segundo a Terracap, que é proprietária do Autódromo Internacional Nelson Piquet, onde funciona o kartódromo, a ideia é reformar o espaço e gerar mais oportunidades de negócios e eventos para o fluxo do autódromo, possibilitando a realização das provas de categoria, em âmbito regional e nacional, inclusive a etapa brasileira do Campeonato de Kart.

A proposta é que o kartódromo existente no local seja remodelado, estimulando a livre concorrência e atraindo novos investidores.

O Autódromo Internacional Nelson Piquet foi inaugurado em 1974, tem cerca de 727 mil m² e pista com 5,4 quilômetros de extensão.

