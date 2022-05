Homem que tentou matar mulher que recusou cantada é condenado a 16 anos de prisão

O juiz presidente do caso, no julgamento, contou que em seu depoimento, a vítima narrou que teve de se mudar de casa, pediu demissão e sofreu inúmeros traumas

A vida de uma mulher mudou completamente após recusar uma cantada. A vítima, que estava em via pública do Distrito Federal, próximo a uma distribuidora de bebidas, recebeu uma investida de Jhonatan da Silva e declinou. O rapaz, inconformado, a esfaqueou diversas vezes como forma de vingança. O caso aconteceu em janeiro de 2021 e, na última quinta-feira, 05, o acusado foi condenado a 16 anos e nove meses de prisão pelo crime.

O juiz presidente do caso, no julgamento, contou que em seu depoimento, a vítima narrou que teve de se mudar de casa, pediu demissão e sofreu inúmeros traumas decorrentes do ataque. “Foi possível ver o extremo trauma que o fato causou nela. Até hoje não conseguiu se reintegrar no mercado formal de trabalho, está com dificuldades psicológicas, tendo inclusive solicitado ao Conselho Tutelar ajuda nesse sentido”, observou o magistrado.

Os jurados acolheram ainda parte da denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e entenderam que o réu praticou um homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).

Na análise dos fatos, o juiz presidente do Júri avaliou negativamente a conduta do réu. Isso porque, no momento do crime, Jhonatan estava cumprindo pena por outra condenação. Conforme o magistrado, o réu tem maus antecedentes e é reincidente em práticas criminosas, tendo em vista já ter sido condenado por homicídio simples, roubo e desacato.

Jhonatan respondeu ao processo preso e não poderá recorrer da sentença em liberdade.