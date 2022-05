Ibaneis revoga decreto de calamidade pública no DF por causa da Covid

Foi publicado no Diário Oficial, a decisão do governador Ibaneis Rocha de revogar o decreto que declara o estado de calamidade pública no DF

Nessa terça-feira, 10, foi publicado no Diário Oficial, a decisão do governador Ibaneis Rocha (MDB) de revogar o Decreto nº 40.924, de 26 de junho de 2020, que declara o estado de calamidade pública no Distrito Federal em decorrência da pandemia do coronavírus.

O estado de calamidade pública permitia ao DF acesso mais fácil a recursos financeiros federais. O Governo da capital também podia fazer compras emergenciais sem licitação e ultrapassar metas fiscais previstas para custear ações de combate à Covid-19.

Em abril do ano passado, o governo já tinha revogado outro decreto, de 2021, que limitava a calamidade no âmbito da saúde pública. Agora, estende a todas as outras áreas.

A revogação do estado de calamidade no DF segue ação do governo federal que anunciou o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), instituída em fevereiro de 2020.

Segundo dados do boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Saúde do DF, nessa segunda-feira, 9, a taxa de transmissão da Covid-19 registrou a sétima alta seguida e chegou a 1,12. No início do ano, o índice se aproximou de 0,60.