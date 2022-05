Emprego no DF: 361 vagas estão abertas nesta terça (10)

Entre elas, estão 68 ocupações para repositor de mercadorias, em Ceilândia, com salário de R$ 1.212,00 mais benefícios

As 14 agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 361 vagas de emprego abertas para esta terça-feira (10). A maior parte das oportunidades exige que o candidato tenha, pelo menos, iniciado o ensino médio. Entre elas, estão 68 ocupações para repositor de mercadorias, em Ceilândia, com salário de R$ 1.212,00 mais benefícios.

Os candidatos também podem concorrer a 39 vagas para operador de caixa nas regiões de Vicente Pires e Asa Sul; 20 para fiscal de prevenção e perdas, em Ceilândia, e 17 para auxiliar de cozinha no Noroeste, Águas Claras e na Asa Norte. Há oportunidades abertas em outras diversas regiões do DF.

O salário mais alto é para uma vaga de gerente de hotel, no Gama, que oferece o ordenado de R$ 3 mil mais benefícios. Do total de vagas abertas, há 44 oportunidades que dispensam exigência de escolaridade, porém os demais cargos exigem do ensino fundamental ao superior.

Os interessados em disputar as vagas abertas podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou, ainda, utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas, podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Johnny Braga, da Agência Brasília