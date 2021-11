Idoso que estava desaparecido desde domingo é localizado pela PRF

Carro do homem foi visto próximo a Cristalina-GO. Ele mora com a família em Planaltina de Goiás-GO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou na segunda-feira (8) um idoso de 73 anos que estava desaparecido desde domingo (7). Policiais encontraram o veículo dele em Cristalina-GO. O homem mora em Planaltina de Goiás-GO.

De acordo com a família, o idoso saiu de casa sem avisar ninguém. Os parentes entraram em contato com a PRF para localizar o carro, um Fiat Uno de cor preta.

No momento em que foi encontrado, o idoso estava fisicamente bem, mas com falhas de memória. Ele disse aos policiais que estava indo para uma roça próxima a Cristalina-GO e que não sabia que os familiares estavam a sua procura. O filho e o genro do senhor foram buscá-lo.

A PRF informa que em casos de emergência e urgência nas rodovias federais, o número da central é o 191. A ligação é gratuita.