Idoso é preso suspeito de abusar sexualmente de duas netas por mais de cinco anos no DF

Uma ação coordenada entre a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na captura de um idoso de 73 anos, suspeito de abusar sexualmente de suas netas, com idades de 15 e 10 anos, por mais de cinco anos.

O acusado residia com as vítimas e, durante a noite, dirigia-se ao quarto das crianças, onde cometia os abusos. As meninas relataram os incidentes ao Conselho Tutelar, que imediatamente comunicou o crime à Polícia Civil.

Na segunda-feira (15/4), os agentes da PCDF descobriram que o indivíduo foragido havia embarcado em um ônibus com destino ao Piauí. As informações foram repassadas à PRF, que conseguiu interceptar o veículo na BR 135, próximo a Bom Jesus (PI), resultando na prisão do suspeito.