Mulher fica ferida após queda de moto na EPIA

Na manhã desta terça-feira (16), um acidente envolvendo uma motocicleta Yamaha Factor, de cor branca, resultou em uma pessoa ferida na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA), em Brasília.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência por volta das 07h15, deslocando três viaturas para o local.

Ao chegarem à cena do ocorrido, os socorristas encontraram duas pessoas caídas ao solo após a queda da moto.

O condutor da motocicleta, um homem de 30 anos, felizmente não sofreu ferimentos. No entanto, a passageira de 27 anos, foi atendida pela equipe de resgate. Ela foi transportada consciente e orientada para o Hospital Regional do Gama, apresentando escoriações pelo corpo e queixando-se de dores no tornozelo esquerdo.