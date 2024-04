Trio é detido pela PRF após trafegar com veículo roubado na BR 070

Na noite da última segunda-feira (15), uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na detenção de dois jovens, ambos com 17 anos de idade, e na prisão de um homem de 24 anos, que trafegavam em um carro roubado pela BR 070, em Ceilândia.

A ação aconteceu quando os agentes da PRF estavam em patrulhamento na região e avistaram um HONDA/FIT com registro de roubo. Imediatamente, foi dada a ordem de parada ao veículo e os três ocupantes foram abordados.

Os três indivíduos já tinham passagens pelo sistema policial. Os dois menores de idade têm histórico relacionado ao tráfico de drogas, enquanto o maior de idade acumula mais de 20 ocorrências, incluindo assaltos, tentativa de latrocínio, tentativa de homicídio, lesão corporal gravíssima e tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, o trio estava a caminho de Águas Lindas de Goiás/GO, onde planejava vender o veículo a um receptador.

O carro em questão foi roubado em circunstâncias de grave ameaça com arma de fogo, por volta das 12h do dia 13/04, quando uma mulher e seu filho de 15 anos saíam da casa de parentes em Vicente Pires. Na ocasião, dois homens os abordaram, armados, levando também os celulares das vítimas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA2), onde as vítimas compareceram para reconhecimento. Um dos ocupantes do carro foi identificado como um dos assaltantes, e o veículo foi restituído às vítimas.