Idoso é atropelado na Rodoviária e fica em estado grave

Um idoso de 67 anos foi atropelado, no início da tarde desta sexta-feira (17), na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o homem, identificado apenas como F.S., ainda no solo.

O idoso foi atendido por socorristas e encaminhado para o Hospital de Base (IHBB) com suspeita de hemorragia interna e fratura na região pélvica.

A motorista do carro, identificada apenas como T.A.B, de 31 anos, não se feriu. Durante o atendimento, duas faixas precisaram ser interditadas.