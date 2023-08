Idoso de 93 Anos é encontrado sem sinais de violência em reserva ecológica no Guará

O idoso desapareceu na sexta-feira (25) e seu corpo foi localizado sem vida em uma reserva ecológica

Após a investigação realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), não foram identificados indícios claros de agressão no corpo de Adão Cordeiro Maciel, que contava com 93 anos de idade. O idoso desapareceu na sexta-feira passada (25) e seu corpo foi localizado sem vida em uma reserva ecológica na QE 3 do Guará, Quadra 1, no domingo (27).

Adão havia saído de sua residência com o propósito de efetuar um corte de cabelo e fazer a barba. Ele de fato visitou o barbeiro e realizou todas as atividades planejadas para o dia, contudo, não retornou ao seu lar como esperado.

A confirmação do falecimento do idoso foi anunciada pela família nas plataformas de mídia social e também pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O último avistamento de Adão ocorreu enquanto caminhava em direção à Feira do Guará. Essa movimentação foi capturada por câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais e residências na região, cujos registros foram obtidos e analisados.