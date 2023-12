Idosa morre após ser atropelada no Eixão Sul

Ainda de acordo com a corporação, a mulher atravessava as seis faixas da via de mão dupla, quando foi surpreendida pelo carro

Uma mulher, de 66 anos, faleceu após ser atropelada e lançada na faixa central do Eixão Sul, na altura das entrequadras 114/115 da Asa Sul, na tarde desta quinta-feira (21).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou a idosa, identificada apenas como V.R.G, em parada cardiorrespiratória (PCR). Durante 30 minutos, os socorristas tentaram reverter o quadro, mas ela faleceu no local.

Ainda de acordo com a corporação, a mulher atravessava as seis faixas da via de mão dupla, quando foi surpreendida pelo carro. O motorista do veículo, identificado apenas como R.F.L, de 19 anos, também foi atendido, mas não se feriu.

Após os atendimentos, as polícias Civil e Militar foram acionadas.