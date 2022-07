Ibaneis visita obras e garante viaduto do Sudoeste para setembro

Governador também minimizou o atraso no túnel de Taguatinga e disse que obras estarão prontas antes do pleito de outubro

A partir de setembro, haverá um alívio no trânsito da Epig. Essa é, pelo menos, a promessa ratificada do governador Ibaneis Rocha (MDB). Na manhã desta segunda-feira (02), o titular do Buriti visitou as obras do viaduto Engenheiro Luiz Carlos Botelho, entre o Parque da Cidade, o Complexo da Polícia Civil e o Sudoeste.

De acordo com Ibaneis, a população tem se mostrado receptiva às modificações da via, que registra alguns dos maiores congestionamentos do DF justamente por se tratar de uma ligação entre a zona central e Guará, Águas Claras e Taguatinga, três das RAs mais populosas da capital.

“É uma demanda antiga aqui no Distrito Federal, nós sabemos que aqui há um ponto de congestionamento muito forte e estamos lutando para sanar essa questão”, declarou o emedebista.

Iniciada em junho do ano passado, a obra do viaduto tem por objetivo criar uma ligação direta tanto para quem parte do Setor de Indústrias Gráficas (SIG) em direção à saída sul – e vice-versa -, quanto para quem utiliza as vias do Parque da Cidade.

Depois de uma breve conversa com os engenheiros responsáveis pela empreitada, Ibaneis garantiu à imprensa que o processo já passou da metade, com a parte mais complexa, de escavação e construção subterrânea, já concluída. “A expectativa é que em setembro a população já tenha o viaduto à disposição”, disse.

Questionado sobre os transtornos causados por obras viárias, a exemplo do que ocorre em Taguatinga, é um possível efeito eleitoral – como ocorrido com o ex-governador Rodrigo Rollemberg (PSB) com a construção do complexo viário governador Roriz, na saída Norte, Rocha foi categórico. Prometido para junho, a obra ainda não está pronta e continua a causar congestionamentos ainda maiores que os registrados antes das máquinas chegarem ao local.

“Eram obras esperadas há muitos anos. Essa de Taguatinga vai melhorar a vida do morador de Ceilândia, Samambaia, Sol Nascente, Águas Claras, Recanto das Emas, Riacho Fundo, toda aquela região vai ser beneficiada com essas obras e a gente tem certeza que a colaboração é total, basta se ver, hoje, a alegria deles em ver isso realizado, espero que até setembro”, insistiu o governador.