Semana começa com 171 vagas de emprego em todo o DF

Candidatos podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador nesta segunda-feira (4)

Quem está à procura de uma nova oportunidade profissional começa a semana com sorte. Nesta segunda-feira (4), as agências do trabalhador oferecem 171 vagas para diversas profissões, distribuídas em todo o Distrito Federal.

No Guará, há cinco vagas para desenhistas técnicos, destinadas a pessoas com ensino superior incompleto na área de gestão ambiental. O salário é de R$ 1.427,80, mais benefícios. Não é exigida experiência.

Em Águas Claras, contratam-se repositores de mercadoria. São 60 vagas, com remuneração de R$ 1.355, mais benefícios. Os candidatos não precisam ter experiência, mas devem ter terminado o ensino médio.

Na mesma região administrativa, também há vagas para o setor alimentício: seis para cozinheiros, com salário de R$ 1.212; e quatro para auxiliar de cozinha, com oferta de R$ 1.355. Ambas as oportunidades oferecem benefícios, exigem experiência e ensino médio completo.

Em Taguatinga, há uma vaga para servente de obras destinada a pessoas com deficiência, com remuneração de R$ 1.500, mais benefícios. Não há exigência de experiência, mas é preciso ter ensino médio completo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília