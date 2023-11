Ibaneis visita nova creche em Planaltina

O equipamento foi construído na Quadra 23, Área Especial 6, do Setor Residencial Leste, com investimento de R$ 4.139.568,48 do FNDE e do orçamento da SEE

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), visitou, na manhã desta sexta-feira (10), o novo Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) de Planaltina. A nova unidade, batizada de Cepi Tucano, atende 188 crianças de 0 a 3 anos em período integral, dividas em 10 turmas, e está em funcionamento desde julho.

O equipamento foi construído na Quadra 23, Área Especial 6, do Setor Residencial Leste, com investimento de R$ 4.139.568,48 do Fundo de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do orçamento da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF).

O prédio segue o modelo padrão tipo 1 do FNDE. São dez salas de aula, cozinha, refeitório, despensa, rouparia, lavanderia, hall, sala de professores, banheiros para os alunos e para os funcionários, ambientes para secretaria e direção, almoxarifado, lactário, solário, pátio coberto, playground, parquinho e estacionamento.

“Essa creche era muito cobrada ali na região do Buritis IV e vemos que as crianças estão muito bem tratadas, os professores estão felizes, e é um prédio novo que atende bem à comunidade”, destacou o governador Ibaneis Rocha durante a visita ao local.

Comunidade agradece

Planaltina reúne oito creches públicas, sendo uma delas a do Núcleo Rural Pipiripau II, a primeira unidade rural inaugurada no DF, em junho, com investimento de R$ 500 mil. Juntas, as unidades têm capacidade para atender 1.255. Também neste ano, o GDF entregou a segunda creche rural, situada no no Núcleo Rural Jardim II, no Paranoá, e uma no Sol Nascente, o Cepi Sarah Kubitschek. Ao final deste governo, estima-se que até 40 creches sejam entregues entre 2019 e 2026.

‌A coordenadora da Regional de Ensino de Planaltina, Raissa Matos Monteiro, ressaltou que a nova creche ajuda a reduzir a demanda por vagas. Disse também que, assim como as outras unidades, o Cepi Tucano será um marco na formação dos alunos.

“É um presente para Planaltina. Nessa fase da educação infantil, é muito importante o desenvolvimento cognitivo, social e psicomotor. Aqui, as crianças poderão se desenvolver e tenho certeza de que será o primeiro passo do sucesso delas”, destacou a coordenadora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esse sentimento também pertence à comunidade. O empresário Auridecio Filho, 37 anos, afirmou que o espaço amplo e os diversos brinquedos são muito bem aproveitados pela filha, a pequena Maria Júlia, de 4 anos. Antes de conseguir a vaga, os cuidados com a menina eram revezados entre mãe e avó materna. Com a entrada de Maria na creche, a família conseguiu ter mais tempo livre para resolver pendências pessoais e a pequena ganhou a oportunidade de se desenvolver com outros coleguinhas.

“Ficamos muito felizes com a inauguração, porque é um espaço novo, impecável. E a gente passou a ter um tempo que não tínhamos. No nosso caso, tínhamos a minha sogra como rede de apoio, mas tem muitas famílias que não têm. Então a creche é muito importante”, contou Auridecio. “A fala dela se desenvolveu, porque como ela tem muita energia e o pensamento é muito acelerado, a interação com os colegas e com as pessoas melhorou também”, relatou.

O advogado Bruno Mariano, 27, é outro pai que está feliz com a entrada do filho, o pequeno João Bernardo, de 2 anos e 7 meses, no Cepi Tucano. “Deu mais liberdade para mim e para minha esposa, porque antes ela tinha que ficar em casa com ele. E é importante também para a evolução do João. Na creche ele tem a oportunidade de se adaptar e se desenvolver”, comenta.

As informações são da Agência Brasília