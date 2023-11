Caminhão e carros colidem na Epia Sul; uma pessoa fica ferida

Após o atendimento, o local ficou sob os cuidados do Detran e DER. Não há informações sobre a dinâmica do acidente

Um caminhão e dois carros colidiram, na manhã desta sexta-feira (10), na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA), sobre o viaduto que dá acesso à EPAR. Um dos veículos chegou a ficar prensado entre o segundo e o caminhão. Uma pessoa se feriu e precisou ser levada ao hospital.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), apesar da violência do acidente, apenas o motorista do carro que foi prensado se feriu. Se queixando de dores na coluna, ele foi transportado para o Hospital Nossa Senhora Aparecida.

Veja o vídeo:

Após o atendimento, o local ficou sob os cuidados do Detran e DER. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.