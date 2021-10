Confira os pontos de vacinação disponíveis neste fim de semana

É necessário levar o cartão de vacinação e documento com foto. Para quem vai tomará a primeira dose, não será possível escolher a vacina

Neste sábado (2), oito pontos de vacinação contra a covid-19 estarão abertos das 9h às 17h, tanto para atendimento a pedestres quanto na modalidade drive-thru. É preciso se atentar para se o posto escolhido está vacinando a faixa etária desejada e aplicando segunda dose do imunizante. Já no domingo (3), seis postos estarão disponíveis para vacinação, no mesmo horário de funcionamento,

Para se imunizar, é necessário levar o cartão de vacinação e documento de identidade com foto. Para quem vai tomará a primeira dose, não será possível escolher a vacina.

Veja, abaixo, os pontos de vacinação nos dois dias: