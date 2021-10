Evento no Parque da Cidade estimula o empreendedorismo de mulheres vítimas de violência

A ação também tem o objetivo de conscientizar a população sobre o Dia Internacional da Não Violência, celebrado neste sábado

Com o objetivo de promover o empreendedorismo e empoderar mulheres vítimas de violência no Distrito Federal, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) promove a Feira de Talentos, com produtor artesanais e culinários. O evento acontecerá neste fim de semana, 2 e 3 de outubro, no Estacionamento 10 do Parque da Cidade. A ação também tem o objetivo de conscientizar a população sobre o Dia Internacional da Não Violência, celebrado neste sábado.



“Agora, mais do que nunca, nós estamos juntas para fortalecer o empreendedorismo feminino, porque apoiar e estimular essa autonomia é fundamental para que mulheres possam ser protagonistas de suas vidas, conquistem a independência financeira e se afastem de qualquer tipo de violência”, afirma a secretária Marcela Passamani. “Por isso, venham participar deste Projeto maravilhoso que é a Feira de Talentos”, convida.

Os frequentadores do Parque da Cidade também serão conscientizados por servidores da Sejus sobre a possibilidade da resolução de conflitos com a não-violência.

Vale destacar, ainda, que o Projeto banco de Talentos, realizado pela Sejus, é responsável por promover cursos de formação, capacitação profissional, oficinas de empreendedorismo, assessoria sobre mercado de trabalho, além da realização de feiras para a comercialização de produtos e serviços.



Evento: Feira de Talentos

Data: 2 e 3 de outubro (sábado e domingo)

Hora: 9h às 17h

Local: Estacionamento 10 do Parque da Cidade