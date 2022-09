Ibaneis se prepara para reta final da campanha

À imprensa, o candidato à reeleição avaliou sua campanha eleitoral como “positiva”

Elisa Costa

Faltam apenas 18 dias para as eleições e o governador do Distrito Federal e candidato à reeleição, Ibaneis Rocha (MDB), mira seus esforços em manter proximidade com a população candanga. Nessa quarta-feira (14), o chefe do Executivo local visitou a região administrativa de Ceilândia e de Taguatinga, onde recebeu elogios e ouviu os pedidos dos moradores e comerciantes.

“Tem sido muito positivo, porque eu recebo uma resposta da comunidade, muito importante para quem está nas ruas e para quem está governando. Hoje passei por algumas avenidas da Ceilândia, desci na Hélio Prates até Taguatinga, andamos pela avenida comercial e o que você vê da população é o carinho, eu acho que isso é retribuição pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo”, explicou o governador. “Estou feliz com esses 30 dias de campanha”, concluiu.

Durante a passagem por Ceilândia, o candidato lembrou que a obra do Túnel de Taguatinga também beneficiará a região, além de Samambaia, Por do Sol, Sol Nascente e a própria Taguatinga. Segundo o mandatário, a obra vai ser entregue ainda este ano. “A gente tem trazido muito recurso para essa região, que tem a maior população do DF, uma população enorme que a gente tem que dotar de infraestrutura para que possam cada vez mais se desenvolver”, comentou.

De acordo com o emedebista, também está em andamento o projeto de captação de águas e revitalização da avenida Hélio Prates, importante centro comercial que promove a geração de emprego e renda. O local é tão populoso e movimentado que se expandiu e foi a partir daí que surgiu o Sol Nascente: “Lá temos um grande investimento a partir da criação da RA, é uma população carente mas que gera desenvolvimento”.

No mesmo dia, Ibaneis participou de um almoço com o grupo “Empresários em Ação”, em um restaurante no Núcleo Bandeirante. Na oportunidade, disse que desde que assumiu o governo tem sido receptivo com os empresários da capital federal e que continua ouvindo as demandas do setor. Ele explicou que o almoço não foi para pedir voto, mas sim, para agradecer o grupo pelo trabalho feito em conjunto com o poder público.