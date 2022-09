“Vou rezar e pedir a Deus”, diz irmã de homem desaparecido em Sobradinho

Flávio correu rumo a matagal de cueca e camiseta após o surto. Familiares estão preocupados e pedem ajuda para encontrá-lo

Marcos Nailton

[email protected]

Familiares de Flávio Bispo dos Santos, 37 anos, pedem ajuda para localizar o homem que desapareceu na rodoviária de Sobradinho-DF por volta das 14h da última sexta-feira (09/9). Flávio estava com a esposa em um ônibus que saiu de Rondonópolis no Mato Grosso com destino à Ruy Barbosa na Bahia, quando teve um surto psicótico e correu rumo a um matagal.

Em entrevista ao Jornal de Brasília, a irmã de Flávio, Maria da Paz dos Santos, contou que ele se mudou para o estado mato-grossense com a esposa há cerca de dois anos com o objetivo de melhores oportunidades de emprego. Maria veio ao DF com outro irmão em busca de Flávio, segundo ela, oficiais de polícia conseguiram rastrear o celular do desaparecido na terça-feira (13) próximo a região do sumiço, mas ele ainda não foi encontrado.

“Vou rezar e pedir a Deus. Estamos todos aqui na luta desesperados, pedindo apoio para o pessoal e espalhando na internet para que as pessoas não façam mal a ele, ele não é bandido só teve um surto”, disse a irmã aos prantos.

Maria disse ao JBr que o irmão chegou a se comunicar com familiares que moram na Bahia na segunda-feira (12), solicitando ajuda e pedindo para que viessem buscá-lo na capital. Ele enviou um áudio pelo telefone para a mãe.

“Ele chegou a mandar um áudio pedindo que fosse para eu buscar ele, porque ele só viria comigo, então eu vim às pressas para Brasília ontem (terça-feira) às 3h30 da manhã pra buscar ele, mas ainda não encontrei”, destacou.

A maior preocupação dos parentes, além de Flávio possivelmente não estar bebendo e se alimentando, é que ele seja confundido com um bandido invadindo propriedades rurais de Sobradinho por estar apenas de cueca e camiseta, além de ser morto pelas pessoas. O short do homem saiu após tentarem contê-lo, mas ele conseguiu fugir e correr para a mata.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a irmã, Flávio tem depressão e não realizava acompanhamento médico. Maria da Paz disse ter ficado surpresa pois essa é a primeira vez que ele tem esse surto. O homem costumava beber nos fins de semana, mas não tinha nenhum trauma psicológico.

Cleonice Brito, esposa de Flávio que o acompanhava na viagem, informou que no dia do desaparecimento, seu marido apresentava perturbação no ônibus, eles teriam descido em uma parada programada no terminal de Sobradinho e, ao descer, o homem chegou a afirmar que tinha alguém querendo matar ele em um episódio de transtorno.

“Ele falou com a polícia na rodoviária pedindo para ser algemado. O Corpo de Bombeiros chegou e ele correu pro mato, eles foram tentar pegar ele mas como ele é magro e o short estava folgado, o short saiu e ele correu”, alega a esposa.

Os familiares que estão no DF estão desesperados em busca de encontrar o homem. Maria dos Santos ainda disse que ela, seu outro irmão e a esposa de Flávio, disseram não estar conseguindo pagar a hospedagem que fizeram em uma pousada de Sobradinho, e querem o quanto antes, localizar Flávio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Corpo de Bombeiros continua com busca

As buscas para localizar Flávio já chegaram ao quinto dia nesta quarta-feira (14). Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), informou que através do Grupamento de Busca e Salvamento, realizou várias buscas desde a última sexta-feira (09/9), todos os dias, durante o dia todo. Até o fim da tarde, Flávio ainda não havia sido localizado.

“O Sr. Flávio empreendeu fuga para lugar incerto, mas acredita-se que ele esteja na região de Sobradinho”, comunicou a corporação.

O CBMDF tem divulgado a imagem de Flávio. Caso alguém tenha alguma informação que possa auxiliar na localização do desaparecido, o CBMDF pede que entre em contato através do telefone 193.

A Polícia Civil do DF (PCDF) disse que a demanda do desaparecimento do homem segue em investigação cautelosa e sigilosa para não atrapalhar as apurações.