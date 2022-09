Luziânia está há mais de 2 semanas sem registros de mortes por covid-19

Além do registro de zero óbitos por 17 dias, Luziânia também vem apresentando redução no número de casos

Mônica Prado

(Jornal de Brasília / Agência de Notícias CEUB)

O município de Luziânia (GO) está, desde o dia 30 de agosto, sem registro de novas mortes por covid-19. São 17 dias sem vidas perdidas para o novo coronavírus. Em agosto, Luziânia também viveu situação similar quando passou outros 16 dias sem registros de novas mortes. Os dados são da Plataforma JF. Desde o início da pandemia, em março de 2020, até o dia 13 de setembro, Luziânia já perdeu 585 vidas para a covid-19. Em número de casos confirmados, o município contabiliza 65 mil 959, o que corresponde, em média, a 30% dos casos de covid-19 dentre os 20 municípios goianos do Entorno do Distrito Federal (DF).

Além do registro de zero óbitos por 17 dias, Luziânia também vem apresentando redução no número de casos. Na 36ª semana epidemiológica de 2022 (de 4 a 10 de setembro), Luziânia registrou menos 20 novos casos, o que corresponde a uma redução de 142,55% no número de casos, em relação à 35ª semana (período de 28 de agosto a 3 de setembro). Quando analisada a média móvel dos últimos 7 dias para o número de casos novos, verifica-se que houve regressão de 6,75 casos, em 4 de setembro, para menos 3,14 casos, em 10 de setembro, uma redução de 143%. Os dados são do Relatório Automatizado da Plataforma JF.

Dois outros municípios, além de Luziânia (GO), concentram os registros de casos e de óbitos. Valparaíso de Goiás soma um total de 34 mil 210 casos confirmados e de 446 vidas perdidas, até o dia 13 de setembro de 2022, e a cidade de Formosa, 17 mil 980 casos e 335 óbitos. O Entorno do DF contabiliza, até o dia 13 de setembro, um total de 217 mil 453 casos confirmados e 3 mil 165 vidas perdidas. A taxa de letalidade do Entorno do DF é de 1,46%, abaixo da taxa referente ao Brasil que é de 1,98%.