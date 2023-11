Ibaneis: Rodoviários da Marechal dever ser pagos até amanhã

A previsão dos rodoviários é de que a paralisação se estenda até quarta, ainda que a Justiça já tenha determinado o retorno

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou, nesta terça-feira (07), que os motoristas e cobradores da Viação Marechal devem receber o salário até amanhã. Os trabalhadores da empresa foram os únicos que decidiram manter a greve iniciada e finalizada na segunda (06), já que ainda não foram pagos.

“A empresa Marechal está com dificuldade de pagamento, resolvemos essa situação e eles devem efetuar o depósito para os trabalhadores de hoje para amanhã”, garantiu o governador, durante inauguração do primeiro Restaurante Comunitário de Arniqueira.

A previsão dos rodoviários é de que a paralisação se estenda até quarta, ainda que a Justiça já tenha determinado o retorno dos trabalhadores da empresa.

Greve

Os rodoviários anunciaram, no último domingo (05), que iriam realizar uma paralisação total na segunda. Durante todo o dia, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Terrestres do Distrito Federal (Sinttrater) e representantes do Governo do Distrito Federal (GDF) e das empresas de transporte coletivo participaram de uma audiência de conciliação, onde chegaram a uma proposta de retomada da mesa de negociações.

Os debates sobre melhorias salariais serão supervisionados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e deve se estender até o dia 19.

A classe decidiu suspender a greve no início da noite e aceitar a retomada das negociações, que devem ser iniciadas nesta quarta-feira (08).