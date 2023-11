Ibaneis inaugura Restaurante Comunitário de Arniqueira

GDF promete novos investimentos na região, e Ibaneis assina ordem de serviço para construção de Centro Educacional

O Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou, nesta terça-feira (07), o primeiro Restaurante Comunitário de Arniqueira. Na mesma ocasião, o governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou ordem de serviço para a construção do Centro Educacional da região.

Durante o evento, as autoridades presentes reforçaram o combate à fome na capital do Brasil. Com o novo Restaurante Comunitário, o DF passa a contar com 16 unidades alimentares. “Ainda estamos celebrando o aniversário dessa região, e nada melhor para comemorar do que realizar essa entrega do Restaurante Comunitário. Nós somos exemplo para o país inteiro, a maior rede de segurança alimentar e nutricional do país.”, comentou a primeira-dama, Maiara Noronha.

A primeira-dama, madrinha da obra, completou: “Pela primeira vez na história do Distrito Federal, nós temos nutricionistas, profissionais qualificados em todos os Restaurantes Comunitários. A maior obra desse governo está na área social, sendo uma luta de todos nós. Que esse Restaurante Comunitário seja também um ambiente familiar”.

O Restaurante Comunitário de Arniqueira vai servir até 3,6 mil refeições por dia, com café da manhã, almoço e jantar, ao custo total de R$ 2,00. Dentre as refeições, a unidade terá capacidade de ofertar 600 refeições no café da manhã, 2 mil no almoço, e mil no jantar. A unidade funcionará todos os dias da semana, inclusive aos domingos e feriados. Nesta obra, o GDF investiu R$ 4,9 milhões.

Ibaneis comemorou a entrega: “Sem dúvida nenhuma o Restaurante Comunitário é um excelente meio de distribuição de alimentação e garantia de segurança alimentar para a população. Essa inauguração nos deixa muito feliz. Aqui é uma região muito carente e muito necessária e nós temos um olhar bastante atencioso a essa região. A Secretaria de Desenvolvimento Social está trabalhando para garantir a segurança alimentar das famílias do Distrito Federal”.

Em relação ao desenvolvimento de Arniqueira, o governador reforçou: “Nós transformamos Arniqueira em uma cidade, e estamos trazendo todos os equipamentos para a região. Assinamos hoje uma ordem de serviço para a construção da primeira escola da região. Nós temos certeza que o caminho é esse, e estamos trazendo qualidade de vida para a população”.

A empresa responsável pela alimentação na unidade será a Triunfo Refeições, vencedora da licitação. O valor a ser repassado para a empresa é de R$ 7,7 milhões durante os 12 meses de contrato, que poderá ser prorrogado por até 60 meses. O GDF planeja inaugurar outros Restaurantes Comunitários, sendo que dois já se encontram em fase inicial das obras: do Varjão e de Samambaia.