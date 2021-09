Ibaneis Rocha esteve em Brasília durante as manifestações do feriado

Mais cedo, Ibaneis determinou o reforço do policiamento nos arredores do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) durante os atos

Antes mesmo dos atos pró-governo, que marcaram o feriado desta terça-feira (7), já existiam rumores de que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), teria deixado a capital federal. A informação foi negada pela equipe de assessoria do chefe do executivo. “O governador está na cidade, acompanhou toda a movimentação na Esplanada dos Ministérios desde a noite de ontem, recebendo informações do Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB)”, diz a nota.

Mais cedo, Ibaneis determinou o reforço do policiamento nos arredores do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) durante as manifestações. Bolsonaristas que ocuparam a Esplanada dos Ministérios desde segunda-feira (6) ameaçaram invadir a sede após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticar publicamente os ministros do Supremo Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso.

A Polícia Militar (PMDF) confirmou que está com 100% da frota nas ruas de hoje. “Estamos de prontidão”, afirma a corporação. Contudo, manifestantes entram na Esplanada sem serem revistados. A PMDF nega e diz que está fazendo revista “em pontos estratégicos”. Estes pontos não foram informados.

Mais cedo, manifestantes que se encontram nos arredores do Itamaraty tentavam descer até a Praça dos Três Poderes. Os policiais impediram e usaram bombas de gás lacrimogêneo após alguém arremessar uma pedra. Depois, a situação foi normalizada.

O vice-governador Paco Britto declarou que tem “total confiança nas forças de segurança” do Distrito Federal e afirmou que estas são “as melhores do país”. “Tudo está sendo feito para garantir a integridade dos manifestantes, evitar qualquer dano ao patrimônio público e claro, preservar vidas”, afirmou Britto.