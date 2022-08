Educação abre concurso com 4 mil vagas

Segundo a pasta, terão vagas para professores de educação básica, pedagogo-orientador, gestor em políticas públicas e educacional

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal abriu as inscrições para um curso de profissionais da educação, com salários que chegam a R$ 5,4 mil.

Segundo a pasta, terão vagas para professores de educação básica, pedagogo-orientador educacional, gestor em políticas públicas e gestão educacional.

As inscrições vão até o dia 31 de agosto e poder feitas pelo site da Quadrix, a banca organizadora da prova. Para se inscrever, é necessário o pagamento de uma taxa que varia de R$ 56 a R$ 83, dependendo de acordo com o cargo.

As provas objetivas e discursivas devem ser realizadas em outubro. O concurso terá prazo de dois anos, podendo ser prorrogado.

Veja as vagas:

Professores

776 vagas imediatas e 3.104 para cadastro reserva;

Jornada de trabalho de 40 horas semanais;

Remuneração de R$ 4.228,56, além de Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), no valor de R$ 1.268,57;

Pedagogo

20 vagas imediatas e 80 de reserva;

Jornada de trabalho de 40 horas semanais;

Salário de R$ 4.228,56, além da Gratificação de Atividade de Suporte Educacional (GASE), no valor de R$ 1.268,57

Gestor em políticas públicas e gestão educacional