Ibaneis recebe comenda do Tribunal de Contas do DF

““Sei que essa comenda não vem só em meu nome, mas em nome de todos os servidores do Distrito Federal que vêm se dedicando”, disse o governador

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), recebeu, nesta terça-feira (26), a Comenda de Ordem ao Mérito de Contas Ruy Barbosa, concedida pelo Tribunal de Contas do DF (TCDF).

O chefe do Executivo foi homenageado durante a sessão especial de entrega das honrarias que reconheceu autoridades e servidores que atuam em defesa dos recursos públicos. A solenidade faz parte das atividades em alusão aos 63 anos do TCDF.

“Sei que essa comenda não vem só em meu nome, mas em nome de todos os servidores do Distrito Federal que vêm se dedicando ao longo desse período para transformar a vida dos moradores da nossa cidade, principalmente, daqueles mais humildes e que precisam disso”, afirmou o governador. “Essa comenda vem com um significado muito forte de que estamos na linha certa. Na linha do diálogo, da conversa, da harmonia e do entendimento”, completou.

Ibaneis fez questão de reconhecer o papel do Tribunal de Contas do Distrito Federal. “O TCDF é um verdadeiro parceiro da cidadania no Distrito Federal. Tenho acompanhado todos os processos de licitação e de contratos que são fiscalizados aqui pelo tribunal e a turma trabalha com afinco e muito carinho. Quero estender essas palavras a todos os servidores desta Casa que prestam um serviço excepcional para o Distrito Federal”, elogiou.

O presidente do TCDF, o conselheiro Márcio Michel, destacou que a entrega das honrarias tem como objetivo reconhecer as autoridades e servidores do Distrito Federal que contribuem para que o tribunal possa cumprir a missão de fiscalização. “Essa celebração que fizemos hoje tem o condão de prestigiar e parabenizar todos aqueles que muito contribuem para o Distrito Federal, bem como com o Tribunal de Contas, na sua função que é fiscalizar”, explicou.

Foi das mãos do conselheiro e por indicação dele que Ibaneis Rocha recebeu a Grã-Cruz, concedida àqueles que contribuem para a defesa dos recursos públicos. “O governador Ibaneis foi agraciado por esse tribunal pelo trabalho, pela desenvoltura e pela forma como ele vem trabalhando, com lisura e transparência. Esse tribunal sempre será grato a ele, pelo fato de ele deixar o tribunal muito à vontade para trabalhar”, justificou Michel.

Mais homenagens

Foram agraciados com a mesma outorga que Ibaneis Rocha o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Aroldo Cedraz de Oliveira, e o presidente da Câmara Legislativa do DF, deputado Wellington Luiz. Na cerimônia também foram entregues os reconhecimentos de Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

A procuradora-geral do DF, Ludmila Lavocat Galvão, foi lembrada na sessão especial. Ela foi agraciada com a honra de Grande Oficial. “É um sentimento de muita emoção, alegria e gratidão. Recebo essa medalha em nome de toda a Procuradoria-Geral do Distrito Federal e o trabalho que nós temos feito durante esses quatro anos e meio”, comentou.

Quem também foi homenageado pelo Tribunal foi o advogado Valdetário Andrade Monteiro, que exerceu o cargo de secretário da Casa Civil do DF entre 2019 e 2020. Monteiro recebeu a Comenda de Grande Oficial.

A cerimônia no auditório do Tribunal de Contas do DF começou com o Hino Nacional sendo tocado por musicistas da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, que ficaram responsáveis pela trilha sonora ao longo de toda a solenidade.

Outorga

A Comenda de Ordem do Mérito de Contas Ruy Barbosa foi instituída pela Resolução nº 167, de 13 de julho de 2004, e dividida em graus Grã-Cruz; Grande Oficial; Comendador; Oficial e Cavaleiro. A honraria é concedida àqueles que contribuem para a defesa do erário e do controle dos atos de gestão pública e para o realce das instituições de controle no exterior, no Brasil ou no Distrito Federal (DF).

As informações são da Agência Brasília