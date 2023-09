GDF abre licitação para plano de arborização nas RAs

A ação planeja plantar até 100 mil mudas de árvores, palmeiras e arbustos nas regiões administrativas do Distrito Federal

O Departamento de Parques e Jardins da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) anunciou, nessa semana, a abertura de um pregão eletrônico para a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de execução de plantio e conservação de árvores.

A ação é parte integrante do Programa Anual de Arborização 2023/2024, que planeja realizar o plantio de até 100 mil mudas de árvores, palmeiras e arbustos nas regiões administrativas do Distrito Federal.

O período para a execução dos serviços é de 180 dias, sendo dividido em duas etapas: 90 dias para o plantio e 90 dias para conservação. As atividades serão concentradas no período de maior pluviosidade, conforme estabelecido no estudo técnico preliminar realizado pela Novacap. O valor estimado para a contratação dos serviços é de R$ 3.664.386,52.

“O Programa Anual de Arborização e Plantio de Árvores da Novacap desempenha um papel fundamental na preservação do meio ambiente e no bem-estar da população. Este programa é crucial não apenas para a melhoria da qualidade do ar, graças à capacidade das árvores de absorver poluentes, mas também pela contribuição na redução das ilhas de calor urbanas”, explica Raimundo Oliveira Silva, chefe do Departamento de Parques e Jardins.

As informações são da Agência Brasília