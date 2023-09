DF registrou vento e chuva nesta terça-feira (26)

Nesta terça-feira (26), o Gama chegou a 34ºC de temperatura nesta terça, mas a chuva caiu e a temperatura foi para 32ºC.

A chuva veio antes do previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para algumas regiões do Distrito Federal. A trégua no calor começou com o registro de uma chuva de 6.6 milímetros no Gama. A região havia registrado recorde de temperatura no último domingo (24), com máxima de 36.7ºC. Na capital, áreas de instabilidade estão se formando, e são previstas pancadas de chuva isoladas.

Nesta terça-feira (26), o Gama chegou a 34ºC de temperatura nesta terça, mas a chuva caiu e a temperatura foi para 32ºC. O registro de maior temperatura, nesta terça, foi de 36.4ºC, no Paranoá. Em Brasília, foi registrada temperatura máxima de 33ºC.

Segundo o meteorologista Cleber Souza, pelas regiões administrativas já há sinal de chuva por vir. Para a capital, há previsão de chuva nos próximos dias com tempo instável, com chuva ocorrendo principalmente a partir da tarde, devido ao calor e a alta umidade que vai se manter nos próximos dias.

Para esta quarta-feira (27), estão previstas muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas para o DF. Com mínima de temperatura entre 20ºC e máxima de 32ºC para Brasília, e outras regiões registrando mínima de 18ºC e máxima de 34ºC. Cleber frisa que já ventou bastante no DF, nesta terça-feira. “E espero que nesta quarta tenha mais umidade, que aí chove bem a tarde”, aponta. A umidade do ar vai variar entre 80% e 25% no DF.

Foi registrada chuva no Gama, mas ainda na terça, choveu rapidamente nas regiões de Águas Claras, Guará, Sobradinho, Samambaia, e Vicente Pires.