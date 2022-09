Ibaneis promete reformar Taguacenter e regularizar Feira dos Importados

O candidato à reeleição disse aos comerciantes e quiosqueiros que eles serão respeitados no projeto de remodelação do Taguacenter

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) visitou, nesta terça-feira (20), a região de Taguatinga e prometeu que, caso reeleito, reformará o Taguacenter e regularizará a Feira dos Importados.

“Temos o projeto para reformar todo o Taguacenter e o da Avenida Hélio Prates. Com isso, vamos incentivar esse comércio, que já é muito forte, e assim queremos que os moradores venham comprar em Taguatinga, invertendo o polo”, disse o mandatário.

O candidato à reeleição disse aos comerciantes e quiosqueiros que eles serão respeitados no projeto de remodelação do Taguacenter.

“Temos o projeto para reformar todo o Taguacenter e o da Avenida Hélio Prates. Com isso, vamos incentivar esse comércio, que já é muito forte, e assim queremos que os moradores venham comprar em Taguatinga, invertendo o polo”, disse o governador em visita ao local. O candidato à reeleição disse aos comerciantes e quiosqueiros que eles serão respeitados no projeto de remodelação do Taguacenter.

O governador conversou com feirantes, comerciantes e a população durante caminhada na cidade. “Eles reconhecem os R$ 400 milhões que investimos na cidade, tendo o Túnel como a principal obra. Taguatinga é uma cidade que estava abandonada há muitos anos”, finalizou.