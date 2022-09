Câmeras de apartamento de Durval Barbosa estavam indisponíveis.

A esposa de Durval, Fernanda Barbosa, de 26 anos, teve a prisão convertida em preventiva após esfaquear o marido na última segunda-feira(19).

Por Tereza Neuberger

Em audiência de custódia nesta terça-feira (20), Fernanda Gabriela de Jesus Barbosa, de 26 anos, teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça. A esposa do delator da Caixa de Pandora, Durval Barbosa Rodrigues, 70 anos, foi presa após esfaquear o marido na tarde da última segunda-feira (19), no apartamento do casal. A Justiça entendeu o fato de as câmeras de segurança do apartamento não estarem disponíveis, como um indício de que Fernanda tentou dificultar as investigações.

Fernanda ficará na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, mais conhecida como Colmeia, e aguardará pelo julgamento no qual irá responder por tentativa de homicídio.

A Justiça entendeu ainda que a esposa de Durval possui um alto grau de periculosidade. Em um depoimento inicial à polícia, Fernanda alegou legítima defesa após uma briga com o marido. Mas a hipossuficiência foi descartada pela polícia que a autuou em flagrante no início da noite de segunda-feira.

A autora do crime confessou em depoimento informal à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que teria feito uso de cocaína antes de atacar o marido com uma faca.

“Há notícia de que o autuado encontra-se debilitado após sofrer um AVC. A prática é gravíssima e indica o alto grau de periculosidade da autuada. Além disso, extrai-se do auto de prisão em flagrante que, embora o apartamento tivesse câmeras, estas não estariam disponíveis, reforçando a sensação de que a autuada contribuiu para dificultar a instrução processual”, entendeu a Justiça.

A sogra de Durval, Rosa Cleonice de Jesus, de 45 anos, disse que a filha estaria passando por problemas psiquiátricos. Rosa afirmou que a filha seria internada em uma clínica psiquiátrica nesta terça-feira (20). Segundo a mulher, Fernanda vinha tomando remédios controlados desde que perdeu uma gravidez de gêmeos, no início do ano.

Após esfaquear o marido na altura do abdômen, Fernanda acionou a Polícia Militar, para uma ocorrência de violência doméstica na residência do casal localizada na 114 Sul. Durval foi encaminhado para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), e recebeu alta na noite de ontem (19).

Além de ex-delegado, Barbosa também foi ex-secretário de Relações Institucionais do Governo do Distrito Federal (GDF) no governo de José Roberto Arruda (PL). Durval foi ainda, delator durante a Operação Caixa de Pandora, em 2009.