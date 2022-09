Esposa de Durval Barbosa tem prisão decretada

Fernanda teria esfaqueado o marido no abdômen durante uma briga. O crime aconteceu no apartamento do casal, na quadra 114 da Asa Sul

A esposa do ex-secretário de Relações Institucionais do Governo do Distrito Federal (GDF) e ex-delegado da Polícia Civil do DF (PCDF) Durval Barbosa, Fernanda, teve a prisão preventiva decretada.

Fernanda teria esfaqueado o marido no abdômen durante uma briga. O crime aconteceu no apartamento do casal, na quadra 114 da Asa Sul.

Mais cedo, ela já havia sido autuada por tentativa de homicídio. Em depoimento, ela alegou ter esfaqueado o marido em legítima defesa.

Ainda assim, a PCDF considera a versão da esposa de Durval “totalmente inverossímil”, já que o ex-delegado sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) há pouco tempo e está muito debilitado.

Durval foi delator do chamado “Mensalão do DEM”, da Operação Caixa de Pandora. As investigações da operação levaram à cassação do então governador do DF, José Roberto Arruda, e seu vice, Paulo Octávio, em 2009.