Corpo de homem é encontrado no Lago Paranoá

O corpo de Henrique da Silva Oliveira, de 33 anos, foi encontrado na tarde deste sábado (17) no Lago Paranoá. Ele estava sendo procurado há quatro dias e foi encontrado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

O local foi dividido em oito quadrantes, com medidas de, aproximadamente, 70m x 70m. A técnica de busca utilizada foi a de arrasto, no qual os mergulhadores ficam ligados por uma corda na lancha, que se desloca lentamente puxando os bombeiros que vão tateando o leito do lago à procura da vítima. A profundidade média é de 15m, com visibilidade nula no local.