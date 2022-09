Ibaneis promete reforma no hospital do Gama e novo viaduto

Ainda foram mencionadas pelo mandatário a reforma da UBS 08, o complemento ADE e a conclusão da reforma da rodoviária

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) afirmou, em entrevista, que planeja, caso reeleito, reformar o Hospital Regional do Gama (HRG) e construir um novo viaduto na região.

Ainda foram mencionadas pelo mandatário a reforma da UBS 08, o complemento dos investimentos na Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) e a conclusão da reforma da rodoviária.

“A reforma da rodoviária está em andamento, fizemos a feirinha, entregamos uma UPA, precisamos reformar o Hospital do Gama, e já temos projeto para isso num próximo mandato. Faremos um belíssimo trabalho lá. Estamos reformando a UBS 08, fizemos toda a Avenida dos Pioneiros, e a gente quer continuar trabalhando pelo Gama. Precisamos fazer um viaduto no Gama para facilitar a vida dos moradores”, destacou Ibaneis.

Segundo o governador, as obras serão possíveis com os recursos garantidos após a melhora econômica do DF. “Estamos com um projeto forte para os próximos quatro anos, com investimentos na ordem de R$ 10 bilhões”, afirmou.