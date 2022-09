Tarifa do Metrô-DF agora pode ser paga com cartão de crédito e débito

As tarifas poderão ser pagas aproximando cartões de crédito, débito, smartphones, smartwatches ou pulseiras de pagamento

A partir desta quarta-feira (28) o Sistema de Bilhetagem Automática do DF, operado pelo BRB Mobilidade, passa a aceitar o pagamento com cartão de débito e crédito por aproximação diretamente nos bloqueios das 27 estações.

As tarifas poderão ser pagas aproximando cartões de crédito, débito, smartphones, smartwatches ou pulseiras de pagamento dos validadores instalados nas catracas de entrada. A validação poderá ser feito com cartões de crédito e débito das bandeiras Mastercard, Visa e Elo.

A tecnologia de pagamento por aproximação é identificada com um sinal semelhante ao do Wi-Fi.

A implantação do sistema no Metrô-DF foi feita pelo BRB Mobilidade.

“A modernização do sistema do metrô deve ser uma constante e a novidade no pagamento é mais uma medida pensando no conforto do usuário é para evitar filas”, disse o governador Ibaneis Rocha.

Desde que assumiu o Sistema de Bilhetagem Automática, o BRB tem trabalhado para melhorar a experiência do usuário, tendo lançado um aplicativo e um site para facilitar o dia a dia do passageiro.

Vale lembrar que a opção de compra com o QR Code nas bilheterias continuará vigente, assim como o Cartão Mobilidade, usado por passageiros que precisam fazer a Integração com o sistema rodoviário. O pagamento por aproximação não dá direito à integração.

Perguntas e Respostas

Qualquer cartão de crédito e débito funciona no Metrô-DF?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não. Por enquanto, somente cartões que funcionem por aproximação, das bandeiras Mastercard, Visa e Elo. Para consultar as bandeiras aceitas, verifique diretamente na tela dos validadores.

É possível selecionar se vai cobrar no débito ou no crédito no momento do uso no bloqueio?

Não. O bloqueio cobrará na função definida pela sua instituição bancária.

Os cartões virtuais cadastrados nos celulares funcionam nos bloqueios?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sim. É possível o pagamento de passagem diretamente nos bloqueios com os cartões virtuais nos celulares, smartwatches, pulseiras e outros acessórios, desde que tenham tecnologia de pagamento por aproximação.

É possível fazer Integração com o uso do cartão de crédito ou débito?

Não. Os usuários que precisam de integração entre o Metrô e os ônibus devem usar o cartão BRB Mobilidade.

Quantas viagens posso pagar por aproximação, por vez, com o cartão de débito/crédito?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Somente será possível passar o cartão uma vez a cada 05 minutos, desde que a transação anterior seja aprovada.

Se tiver mais de um cartão bancário ou um cartão de Vale Transporte ou Cartão Cidadão na carteira, qual será debitado?

Será debitado o cartão mais próximo do equipamento. É essencial tirar o cartão da bolsa ou carteira para evitar cobrança em cartão diverso do escolhido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se o cartão não passar, o que devo fazer?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O usuário pode adquirir a passagem na bilheteria e entrar em contato com o banco ou a administradora do cartão para ver porque não passou.

O pagamento por aproximação é seguro?

O pagamento por aproximação é rápido, prático e seguro. É ideal para transações de baixo valor e situações que requerem uma velocidade de pagamento maior para diminuir filas.