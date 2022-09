Ibaneis promete pavimentar Núcleo Rural Monjolo

A obra deve custar aproximadamente R$ 20 milhões por cerca de 7 km de asfalto na via que liga Planaltina e Brazlândia

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) visitou, neste sábado (24), o Núcleo Rural Monjolo, em Planaltina.

Durante discurso, o mandatário prometeu tirar do papel a pavimentação da DF-131, prometida por governos anteriores.

A obra deve custar aproximadamente R$ 20 milhões por cerca de 7 km de asfalto na via que liga Planaltina e Brazlândia.

“A obra está se iniciando, dentro de pouco tempo vocês vão ter essa pista toda asfaltada. É bom para quem reside na área rural ter qualidade de vida e poder transportar seus produtos e sua família com qualidade. É isso que buscamos para toda a comunidade rural, e é assim que recebemos o apoio dos moradores da comunidade rural”, destacou o governador

Antes de cumprir agenda em Planaltina, o governador visitou feiras em Ceilândia e participou de um concorrido adesivaço em Águas Claras. Em ambas as agendas, o candidato à reeleição recebeu o carinho da população, tanto no corpo a corpo com os feirantes como no encontro com os apoiadores