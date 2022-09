Ibaneis promete novo viaduto e hospital

Além do viaduto citado, outro está próximo de sair do papel, já que a licitação deve ser retomada após a liberação do TCDF

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) visitou, nesta quinta-feira (22), o Jardim Botânico. Durante discurso, o mandatário prometeu a construção de um novo hospital em São Sebastião e um novo viaduto para o Jardim Botânico.

Além do viaduto citado, outro está próximo de sair do papel, já que a licitação deve ser retomada após a liberação do Tribunal de Contas do DF (TCDF).

O complexo com as duas estruturas será erguido entre a DF-001 e a DF-035, na região do Jardim Botânico, na subida da QI 23 do Lago Sul, sentido Escola Superior de Guerra (ESG), antiga Esaf. A estimativa de investimento é de cerca de R$ 39 milhões.

Ibaneis também lembrou que está duplicando a DF-140 e a DF-001, na região dos condomínios. “Na DF-001 nós liberamos um dos trechos da obra, melhorando o transporte das pessoas ali da região”, acrescentou.