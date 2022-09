Pesquisa revela que Ibaneis pode levar no primeiro turno

Faltando três dias para as eleições, nova pesquisa da Record mostra Ibaneis Rocha com 51% dos votos válidos

Faltando três dias para as eleições, o programa Balanço Geral, da Record, divulgou a pesquisa da ‘Real Time Big Data’ para o cargo de governador do Distrito Federal e também de senador. A pesquisa foi feita com mil entrevistados nos dias 27 e 28 de setembro, e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Quando se trata de votos válidos, excluindo os votos em branco e nulos, o atual governador do DF recebeu 51% das intenções de voto. O candidato Leandro Grass, do PV, ficou com 20%. Os números mostram que Ibaneis pode ser eleito no primeiro turno.

Na pesquisa estimulada, o emedebista apareceu com 44% dos votos. Nesse caso, Leandro Grass apareceu com 17%, Paulo Octávio com 8%, e Leila e Izalci com 7% cada.

Já na pesquisa espontânea para ocupar o cargo no Buriti, Ibaneis (MDB) recebeu 32% das intenções de voto, contra 10% de Leandro Grass (PV). Paulo Octávio (PSD) e Leila (PDT) ficaram com 6% cada. Izalci (PSDB) ficou com 5%, e brancos e nulos somam 11%.

Os números mostram ainda que o atual governador conseguiu se manter em um grande patamar, acima de 40% das intenções de voto.

Senado

Já para o Senado, Damares Alves, do Republicanos, aparece na frente na pesquisa estimulada, com 29%, mas empatada na margem de erro com Flávia Arruda (PL), que recebeu 28% das intenções de voto. Candidata do PT, Rosilene Corrêa ficou com 14%, e Joe Valle, do PDT, ficou com 4%.

Os demais candidatos receberam no máximo 1% das intenções de votos. Brancos e nulos somam 10%.