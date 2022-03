Ibaneis pede mais policiais em escolas públicas

De acordo com o governador, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi orientada a aumentar o efetivo em regiões específicas

O alto número de casos de brigas e violência em escolas no Distrito Federal, nesta semana, causou a preocupação da sociedade. O efetivo de segurança pública nos locais de ensino tem sido debatido com frequência, e a cobrança às autoridades aumentam.

Nesta sexta-feira (25), o governador Ibaneis Rocha lamentou, mas relativizou a situação, afirmando ser impossível colocar um policial em cada escola. “Infelizmente essas coisas ainda acontecem. As crianças passaram muito tempo trancadas dentro de casa e esse reencontro é muito difícil. Esperamos que isso não aconteça novamente. Diante do número de policiais, é impossível colocar um policial em cada uma das escolas. São quase 700 em todo o Distrito Federal”, comentou o governador, Durante evento da assinatura a ordem de serviço para reforma do restaurante comunitário de Arniqueira e implantação do sistema de esgotamento sanitário da Quadra 10 do local.

De acordo com Ibaneis Rocha, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi orientada a aumentar o efetivo em regiões específicas. “O que pedimos ao comandante-geral da PMDF é que reforce o policiamento, principalmente nas regiões onde a insegurança é maior para que isso não volte a acontecer”, finalizou.

Desde segunda-feira (21), foram registrados quatro casos de grandes proporções. Na quarta (23), uma jovem de 14 anos foi parar no hospital após ser esfaqueada na escola no Colégio Fundamental do Bosque, em São Sebastião.