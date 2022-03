Ibaneis promete cinco novos restaurantes comunitários no Distrito Federal

De acordo com a Novacap, a obra deve levar aproximadamente sete meses de duração e vai custar R$ 5 milhões aos cofres públicos do DF

O governador Ibaneis Rocha assinou a ordem de serviço para reforma do restaurante comunitário de Arniqueira na manhã desta sexta-feira (25). Durante o evento, o chefe do executivo local afirmou que implementará mais cinco novos empreendimentos públicos desta natureza, até o fim do ano.

“Vamos dar início a todas essas obras este ano, para chegar no final com todas em funcionamento para que a população de Arniqueira possa dizer que vive em uma cidade com todos os equipamentos públicos. Vamos construir cinco novos restaurantes comunitários em todo o Distrito Federal”, discursou Ibaneis, após assinar a ordem de serviço, que ainda contava com a implantação do sistema de esgotamento sanitário da Quadra 10 do local.

Estiveram presentes no evento o Vice-governador Paco Britto, a deputada federal Celina Leão, a primeira-dama do DF Mayara Noronha e o presidente da Novacap Fernando Leite. De acordo com o diretor, a obra deve levar aproximadamente sete meses de duração e vai custar R$ 5 milhões aos cofres públicos do DF.

A previsão é de que o restaurante deve atender a população com duas mil refeições por dia. Segundo os atuantes do governo, a alimentação custará R$ 1. O Local oferecerá café da manhã e almoço.