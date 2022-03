Adolescente é esfaqueada durante briga em escola em São Sebastião

A garota foi atacada com quatro facadas nas costas e uma no braço esquerdo por outro estudante do local

Uma jovem de 14 anos foi parar no hospital após ser esfaqueada na escola. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 23, no Colégio Fundamental do Bosque, em São Sebastião.

A garota foi atacada com quatro facadas nas costas e uma no braço esquerdo por outro estudante do local. Ela foi levada ao Hospital Regional do Paranoá pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar informou que o autor estava em outra sala e tem 15 anos, além de não possuir passagens pela polícia. Ele foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Até o momento, não existem informações sobre a dinâmica do ocorrido.