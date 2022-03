GDF aguarda vacinas da Pfizer para começar a aplicar a 4ª dose

De acordo com o chefe da pasta, general Manoel Pafiadache, os preparativos para a aplicação estão prontos

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal aguarda a 4ª dose das vacinas contra a covid-19 para idosos com 80 anos ou mais. De acordo com o chefe da pasta, general Manoel Pafiadache, os preparativos para a aplicação estão prontos. Entretanto, o governador Ibaneis Rocha afirmou, nesta sexta-feira (25), não ter informações de quando chegam os lotes dos imunizantes.

“O secretário ainda não me passou (chegada das doses). Ele está aguardando a chegada das vacinas da Pfizer”, explicou o chefe do executivo.

Em coletiva na última quinta, Pafiadache afirmou que os ajustes sobre a continuidade do plano já estão sendo ajustadas com o Ministério da Saúde, que deve enviar uma nota técnica informando sobre a imunização em breve. “Assim que nós tivermos a nota técnica orientando sobre tudo que vai acontecer e as vacinas, nós começamos a vacinação”, disse.

Segundo o secretário, uma nota já havia sido enviada para a secretaria, mas foi devolvida com alguns questionamentos técnicos. Dessa forma, a pasta aguarda retorno.