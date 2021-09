Ibaneis participa de reunião com governadores e presidente do Senado

O encontro visa fortalecer e defender a democracia, dados os embates entre os três Poderes nos últimos tempos

Guilherme Gomes e Catarina Lima

Na manhã desta quinta-feira (2), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participa da reunião de governadores com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (DEM). O encontro acontece na Residência Oficial do Senado Federal, no Lago Sul.

O encontro visa fortalecer e defender a democracia, dados os embates entre os três Poderes nos últimos tempos. A primeira reunião dos governadores aconteceu no dia 23 de agosto.

“Não se negocia democracia. O estado de direito é uma realidade […] estamos unidos nesse aspecto. Quero agradecer aos governadores que compareceram para tratar não só desse assunto, mas pautas de interesse nacional e distribuição de orçamentos”, disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco

Os governadores também tratarão da necessidade de integração entre o poder central, estados e municípios para enfrentamento à pandemia de coronavírus, com ações preventivas à variante delta, presente em quase todas as unidades federativas.

Além de Ibaneis Rocha, estão presentes na reunião desta quinta os governadores Renato Casagrande (ES), Reinaldo Azambuja (MS), Helder Barbalho (PA), Romeu Zema (MG) e Wellington Dias (PI).