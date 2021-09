Patrão suspeito de estuprar empregada é preso

Conforme apurado, o indivíduo é suspeito da prática dos crimes de estupro de vulnerável, perseguição e descumprimento de medida protetiva

Na quarta-feira (1º), a Polícia Civil do DF prendeu um homem, de 52 anos, suspeito de dopar e estuprar a empregada doméstica da residência dele.

A prisão do homem é resultado do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia (DF).

Conforme apurado, o indivíduo é suspeito da prática dos crimes de estupro de vulnerável, perseguição e descumprimento de medida protetiva.

Ele teria dopado a vítima, empregada doméstica da residência dele, e praticado com ela conjunção carnal e atos libidinosos diversos. Após a consumação do crime, o homem teria passado a ameaçála e chantageá-la para ter com ela outras relações sexuais.

O homem alegava que divulgaria fotos e filmagens clandestinas realizadas caso houvesse negativa. Além disso, teria ameaçado matar o marido dela.

Após a denúncia pela vítima e a concessão de medidas protetivas, o homem começou a importunar e perseguir a vítima.

Os policiais apreenderam um short que a mulher usou depois de ter sido dopada e violentada pela primeira vez. De acordo com os investigadores, a roupa pertence ao suspeito.

O homem já possui condenações criminais por crimes sexuais e cumpria pena em prisão domiciliar. Ele foi recolhido à carceragem e encontra-se à disposição da justiça.

Com informações da PCDF